İZMİR (AA) - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı.
Şener, etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek Air Show öncesinde, İzmir Körfezi üzerinde akrobasi antrenmanı gerçekleştirdi.
Şener'in, üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla gökyüzünde yaptığı prova uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.
Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı.
Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini Anadolu Ajansıyla paylaştı.
Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı
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