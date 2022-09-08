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Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

08.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı.

Şener, etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek Air Show öncesinde, İzmir Körfezi üzerinde akrobasi antrenmanı gerçekleştirdi.

Şener'in, üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla gökyüzünde yaptığı prova uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı.

Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini Anadolu Ajansıyla paylaştı.

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı

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