Kadın cinayetleri yorumu tepki çekmişti! Serenay Sarıkaya'dan sert açıklama geldi, isyan etti! 'Kendinize gelin...'

Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Kan donduran bu cinayetlerin ardından birçok ünlü isim gerek sosyal medya hesaplarından gerekse magazin muhabirlerine konuşarak tepki göstermişti. Serenay Sarıkaya'nın herhangi bir paylaşım yapmaması ise eleştirilere neden olmuştu.

Daha sonra ise Sarıkaya, Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportaj gündem olmuştu. "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" demişti.

İstanbul Sözleşmesi meselesi açılınca da, "Bunlarla ilgili yani benim söyleyecek hakikaten bir şeyim yok. Ben bir kadın olarak daha duygusal bir açıdan bakıyorum, binlerce sebebi var ama sonuç artık önemli" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu açıklaması da kimseyi tatmin etmemişti ve tepkiyle karşılanmıştı.