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  4. Kadın futbolunun yıldızı Ana Markovic'ten Halaand ve Mbappe'ye çağrı!

Kadın futbolunun yıldızı Ana Markovic'ten Halaand ve Mbappe'ye çağrı!

16.11.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Kadın futbolunun en önemli markalarından biri olan Ana Markovic, Haaland ve Mbappe'den bir istekte bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, kadın futbolunun geliştiğini söyleyerek bir konuya dikkat çekti.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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İsviçre Ligi takımlarından Grasshopper'da forma giyen 24 yaşındaki Markovic, "Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.'' açıklamasını yaptı.

''ERKEKLER BİZE İNANMALI''

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Kadın dahil herkesin kendilerine inanmasını söyleyen Markovic, ''Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''MBAPPE VE HAALAND MAÇIMIZI İZLESİN''

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Yıldız futbolcular Mbappe, Haaland ve Neymar'dan bir isteği olan Hırvat futbolcu, ''Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum.'' şeklinde konuşmasını noktaladı.

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