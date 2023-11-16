Kadın futbolunun yıldızı Ana Markovic'ten Halaand ve Mbappe'ye çağrı!

İsviçre Ligi takımlarından Grasshopper'da forma giyen 24 yaşındaki Markovic, "Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.'' açıklamasını yaptı.

''ERKEKLER BİZE İNANMALI''

Kadın dahil herkesin kendilerine inanmasını söyleyen Markovic, ''Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''MBAPPE VE HAALAND MAÇIMIZI İZLESİN''

Yıldız futbolcular Mbappe, Haaland ve Neymar'dan bir isteği olan Hırvat futbolcu, ''Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum.'' şeklinde konuşmasını noktaladı.

