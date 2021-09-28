Kadın girişimciler antika eşya hobilerini kazanca dönüştürdü

Sakarya'da hobi amacıyla evde antika eşya biriktiren iki arkadaş, açtıkları işletmede eski radyo, kılıç, duvar saati ve gramafon gibi asırlık ürünlerin satışını yaparak gelir elde ediyor.

Serdivan ilçesinde yaşayan Filiz Aktaş (35) ile Özgül Kartal (36), 5 yıl önce hobi olarak evlerinde başladıkları antika işini kendi imkanlarıyla büyüterek işletmeye dönüştürdü.

Girişimci Aktaş, AA muhabirine, çocukluğundan beri antika eşyalara meraklı olduğunu söyledi.

Açtıkları işletmede kafe ve antikacı dükkanı konseptinin bir arada müşteriye sunulduğunu belirten Aktaş, saat, gümüş kaşık, tabak, gramofon, eski radyo, tarihi kılıçlar, Osmanlı duvar saatleri, pikap, tahta bavul ve vazo gibi zamana meydan okuyan yüzlerce çeşit ürünü sattıklarını dile getirdi.

Antikanın kendileri için bir tutku olduğunu ifade eden Aktaş, "Çok tatmin edici bir iş. Hem sürekli araştırıyorsun, kendinizi geliştiriyorsunuz hem de güzel paralar kazanıyorsunuz. O yüzden bu işi yapmaya karar verdik. Osmanlı'dan tutun, 100-150 yıllık ürünler var. Bazen tarihi eserler de geliyor ama onları satamıyoruz, müzeye teslim ediyoruz." diye konuştu.

Aktaş, antika eşyalarla çocukluklarına dönen müşterilerine nostaljik tatlılar ikram ettiklerini söyledi.

- "Müze ortamında alışveriş yapma imkanı"

Girişimci Kartal da müşterilerin işletmede zamanda yolculuğa çıktığını, onlara müze ortamında alışveriş yapma imkanı sunduklarını kaydetti.

Antika dükkanının dikkatini çektiğini belirten müşterilerden Beyza Ünlü de içeriye girdiğinde kendisini geçmişe yolculuk yaparken bulduğunu dile getirdi.

Ünlü, duvardaki saatlerin çocukluğunu hatırlattığını belirterek, "Güğümler, gümüşler, çocukluğumuzda annelerimizin, dedelerimizin kullandığı ürünler. Şimdi tarihe karışmış gibi ama yine de korunmuş olması çok güzel bir şey. Pikaplar, gramofonlar gerçekten çok hoşuma gitti." dedi.