Kadir Ezildi damat bohçasını paylaştı! Altın bilezikler gözden kaçmadı... "Gösteriş" eleştirisine kızdı

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Gamze Türkmen ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kadir Ezildi, sosyal medyadan özel hayatının her anını paylaşıyor.
Son olarak kendisini terk eden babasına ateş püskürerek 500 bin TL nişan harcaması yaptığını söyleyen Kadir Ezildi müstakbel eşi Gamze Türkmen tarafından yapılan damat bohçasını da paylaştı.
Kadir Ezildi evine geren bohçalar için özel klip çektirip paylaşıma da "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" yazdı.
Ancak gelinin kolundaki bileziklerle açılan ve her marka de eşyanın detayına kadar gösterilen videoya "Gelenek değil gösteriş" eleştirileri geldi. Kadir Ezildi bu yorumlardan rahatsız olunca takipçisine "Nasıl daha çok çatlıyacaksan söyle" tepkisinde bulundu.
Gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Kadir Ezildi "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" dedi.
Kadir Ezildi'nin babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu öğrenildi. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilere maruz kalan Mehmet Ezildi "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin sebebinin oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" demişti.