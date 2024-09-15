Kadir Ezildi damat bohçasını paylaştı! Altın bilezikler gözden kaçmadı... "Gösteriş" eleştirisine kızdı

Gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Kadir Ezildi "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" dedi.