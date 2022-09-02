YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

02.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Ağrı Dağı'nda yaşayan Kafkas kelerinin danaburnu böceğini avlama anı görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen sürüngen türlerinden olan Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki kayalık ve kurak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerinin, doğa zararlısı olarak bilinen danaburnu böceğini avlayıp yeme anı Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntüledi.

Tarım alanında verdiği zararlarla bilinen ve bitkilerin köklerini yiyerek bitki ölümüne neden olan danaburnunu yiyen Kafkas kelerinin en fazla yayılış gösterdiği yerler arasında Ağrı Dağı ilk sırada yer alıyor.

Dünyada Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, tarım zararlısı birçok türden böceği yiyerek besleniyor.

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Iğdır tarım doğa

Iğdır Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:25
Öğle
12:09
İkindi
15:48
Akşam
18:42
Yatsı
20:04
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.