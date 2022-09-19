Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yasım görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım görevine başladı.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Elbistan Devlet Hastanesi'nde Başhekimken rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yasım, Prof. Dr. Niyazi Can'dan görevi devraldı.

Can, Yasım'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversiteyi daha ileriye götüreceğine inandığı söyledi.

Yasım da 2004 yılında KSÜ'de başladığı akademik hayatında üniversitede üst yönetici olarak atanmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Kentin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan KSÜ'de bilgi birikimi ve donanımı yüksek öğrenciler yetiştirerek şehir ve ülkeye katma değer sağlamayı amaçladığını belirten Yasım, şunları kaydetti:

"Bir üniversitenin gelişmesi için o şehrin o şehrin sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarına da büyük görev düşmektedir. Yurt içi ve yurt dışında şehrin tanınır olması, üniversitenin popülerliğini artırmakta ve gelişmesini hızlandırmaktadır. Bu amaca ulaşmak için şehir ve üniversite iş birliğine büyük önem vermekteyiz. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Üniversitelerin şehre ve halka açılan en büyük penceresi tıp fakülteleridir. Maalesef son yıllarda tıp fakültemizde bazı yönetimsel hatalardan dolayı süreç iyi yönetilememiş ve vatandaşlarımızdan şikayetler gelmeye başlamıştır. Yine pek çok değerli öğretim üyemiz fakülteden ayrılmıştır. Benden beklenen en önemli şeyin tıp fakültesindeki aksaklıkların giderilmesi olduğunun farkındayım. Uzun yıllardır bu fakültede çalışan bir öğretim üyesi olarak konuya hakimim ve gerekli adımları atacağım."

Yasım ve Can, konuşmaların ardından birbirlerine plaket ve çiçek takdim etti.