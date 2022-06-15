Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 7 bin 700 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

KSÜ Stadyumu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende, mezun öğrencileri kutlayarak, gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin coşkusuna, heyecanına, mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bugün hayat hikayenizde bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemin kapılarını aralıyorsunuz. Bu yeni dönemin kapılarını aralarken sizlere naçizane tavsiyem ister kamuda, ister özel sektörde nerede istihdam edilirseniz edilin ülkemizin ve milletimizin istiklali ve istikbali için var gücünüzle çalışın. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin. Bu gayret ve çabayı gösterirken, hangi branşta, hangi dalda olursanız olun, hızla değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için her daim kendinizi yenilemek zorunda olduğunuzu da unutmayın. Üniversiteyi okuduğunuz şehre dair anılar güzeldir ve bir ömür boyu da unutulmaz. Bizler de zihinlerinizde kahraman şehrimiz olarak güzel anılar biriktirmenize vesile olabildiysek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle başta aileleriniz olmak üzere, eğitiminizin her aşamasına katkı sunarak sizleri geleceğe hazırlayan tüm eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da mezun olan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Programa, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile ilçe kaymakam ve belediye başkanları, akademik personel, mezun olan öğrencilerin aileleri ile davetliler katıldı.