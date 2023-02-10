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Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra enkazda bulunan Ayfer Zeynep Bastık şarkısının açılmasını istedi... Duygulandıran anlar

10.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 depremi sonrası 10 ilde büyük yıkım gerçekleşti. Felaketin 5. gününde güzel haberler de geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan sağ çıkardı. Kurtarma sırasında Ayfer şarkıcı Zeynep Bastık’ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi. İşte o anlara dair fotoğraflar...

Yüzyılın depremi sonrası mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99’uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti.

İtfaiye arama- kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde Ayfer’i enkaz altından sağ kurtardı.

101. SAATTE FATMA DA KURTARILDI

Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan ekipler, binada uzun koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri, bilincini açık tutmak için sürekli genç kızla konuşarak, sorular sordu.

Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık’ın söylediği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi.

İtfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer’e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

Antalya itfaiyesi, ardından aynı enkazda Ayfer’in kardeşi Fatma’dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101'inci saatte Fatma’yı da kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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