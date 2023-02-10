Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra enkazda bulunan Ayfer Zeynep Bastık şarkısının açılmasını istedi... Duygulandıran anlar

Yüzyılın depremi sonrası mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, depremin 99’uncu saatinde bir mucizeye daha tanıklık etti.

İtfaiye arama- kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde Ayfer’i enkaz altından sağ kurtardı.