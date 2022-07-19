Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Telli yönetimindeki 46 ACB 976 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda A.B.D'nin kullandığı 06 CCC 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle A.B.D. idaresindeki otomobil takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayan Telli'nin kullandığı otomobilin kazanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.
Kahramanmaraş'ta çarpışan otomobillerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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