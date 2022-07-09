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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

09.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.İ. idaresindeki 46 AAB 471 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Zülkadiroğlu Caddesi'nde kaldırıma ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki E.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş kaza

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