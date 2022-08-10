Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Vahit B. idaresindeki 46 AAC 127 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 06 CCS 766 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa B'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki D.Y, M.F.K, M.S.B, E.B, N.N.B, Ö.F.B yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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