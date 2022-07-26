Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenen "Elbistan Festivali" başladı

Kahramanmaraş’ta Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen, 7 gün sürecek "Elbistan Festivali", sanatçı Haluk Levent'in konseriyle başladı.

Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez düzenlenen festival kapsamında protokol üyelerinin katılımıyla kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivalin düzenlendiği Pınarbaşı Mesire Alanı'na gelen ziyaretçiler, esnaftan alışveriş karşılığında aldıkları biletler ile hediye çekilişi ve yarışmalara katıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konser öncesi düzenlediği basın toplantısında festivalin bu yıl daha coşkulu şekilde başladığını söyledi.

Haluk Levent'in Elbistan'a gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Gürbüz, "Elbistan Festivali, bugün Haluk Bey ile başladı. Çok coşkulu bir kalabalık var. Yaklaşık yüz binin üzerinde insana şarkı söyleyecek. Elbistan'ın en büyük sosyal etkinliklerinden bir tanesini yapıyoruz. Bölgemizin en iddialı festivallerinden. Türkiye’nin tematik alanda en büyüklerinden bir tanesi. Aşık Mahzuni Şerif’e yakışır bir festival olsun diyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum." şeklinde konuştu.

Sanatçı Haluk Levent de geçen yılki konserinin ormanlarda çıkan yangınlar nedeniyle bu seneye ertelendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de olduğu çok sayıda eseri seslendirdi.

Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini sanatçı Levent'e takdim etti.

Yedi gün sürecek festivalde yarın Velet, Derya Uluğ, 27 Temmuz’da Buray, 28 Temmuz’da Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Miles ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl sahne alacak.