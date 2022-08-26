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Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

26.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara muhabbet kuşu armağan edildi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü ve Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneğince, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 60 çocuğa hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla muhabbet kuşu dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Doğukent Camisi'nde düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları doğrultusunda yaz tatillerinde herhangi bir yaş ayrımı yapmadan çocukları misafir ettiklerini belirtti.

Verilen bilgilerin yanında çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için böyle bir etkinlik yapma kararı aldıklarını anlatan Canbolat, "İlçe genelindeki kurslarda başarılı olan 60 öğrenciye kafes kuşu hediye etmek suretiyle hem onları ödüllendirelim hem de gönüllerine hayvan sevgisini aşılayalım diye böyle bir program icra ettik. Biz yaz kurslarında Kur-an öğretmek, dini bilgiler öğretmek, namaz ve abdesti öğretmek ile birlikte, insanlığı ve Müslümanlığı da öğretelim arzu ediyoruz. İyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir anne, iyi bir baba olabilmenin yollarını gösterelim istiyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mehmet Gökdaş, geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklara muhabbet kuşu hediye edildi.

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu

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