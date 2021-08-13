Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Demrek Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. 4 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 150 işçinin katımıyla yapılan çalışmalarla söndürülen yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.