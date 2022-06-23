Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı genç öldü

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobilin çarpması ve gencin havaya savrulması yer alıyor.

- Çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

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