YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

14.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde patoz makinesine düşen 50 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Hacınınoğlu Mahallesi'ndeki tarlasında buğday saplarını patoz makinesine atan Mehmet Solak, dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, Solak'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Solak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Solak'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş afad jandarma patoz

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:40
Öğle
12:42
İkindi
16:28
Akşam
19:34
Yatsı
20:59
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.