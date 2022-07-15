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Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

15.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Açık Pazar alanında satış yapan esnaflar arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 pazarcı av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

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