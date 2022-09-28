Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla vurularak yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen intihar girişimi ihbarı üzerine Karamanlı Mahallesi'ndeki bir eve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine evden ayrıldıkları sırada polis memurlarından biri bıçakla sırtından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralanan polis memuru ile şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin intihar edeceğine yönelik gelen bilgi üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Ekipler adrese gittiğinde bir kişinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Cebeloğlu, ihbara konu olayın olmadığının anlaşılması üzerine ayrılmak üzere olan polis memurlarından birisinin sırtından bıçakla yaralandığını aktardı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Cebeloğlu, şöyle devam etti:

"Şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evin içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri giriyor. Evdeki kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada yine şüpheli şahıs farklı bir odaya geçiyor, kapıyı da kilitliyor. Şüpheliyi almak üzere arkadaşlarımız bu odanın da kapısını kırmak suretiyle içeri girdiklerinde, bıçaklı saldırısına devam ediyor. Hem evde bulunan aile fertlerine hem de arkadaşlarımıza zarar vermemesi adına, yasalardan doğan yetkiyle ayağından vurmak suretiyle şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahsın da tedavisi devam etmektedir."

Cebeloğlu, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğunu ifade etti.