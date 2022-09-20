Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Faruk Kılıç'ın (52) kullandığı 46 E 1938 plakalı otomobil, Ortaören Mahallesi'nde, Durdu D. (45) idaresindeki 46 ABH 456 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile babası Mustafa Kılıç (80) yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü ile babası, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Kılıç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz