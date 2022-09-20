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Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

20.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Faruk Kılıç'ın (52) kullandığı 46 E 1938 plakalı otomobil, Ortaören Mahallesi'nde, Durdu D. (45) idaresindeki 46 ABH 456 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile babası Mustafa Kılıç (80) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü ile babası, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Kılıç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Ekinözü Elbistan traktör

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