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Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

17.10.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD'ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

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Kahramanmaraş Türkoğlu tren Tren kazası kaza

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