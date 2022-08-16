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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

16.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 36010 Sokak'ta M.G. ve Y.E.K. arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.E.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.G'yi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu necip fazıl şehir hastanesi silahlı kavga

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