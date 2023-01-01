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  4. Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı, yüzüne işaret fişeği isabet eden taraftarın hastanelik olduğu Göztepe - Altay maçı sonrasında flaş karar! Kapatıldı...

Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı, yüzüne işaret fişeği isabet eden taraftarın hastanelik olduğu Göztepe - Altay maçı sonrasında flaş karar! Kapatıldı...

01.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçında konuk ekip taraftarlarının olduğu bölgeden sarı - kırmızılı futbolseverlere işaret fişeği atılmıştı. Statta görevli özel ambulans servisinin şoförlerinin yanıcı maddeleri içeri soktuğu öğrenilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan özel ambulans servisinin süresiz kapatıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı.

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İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara hemen sağlık görevlileri müdahale etti.

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Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans servisi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ortaya çıktı.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel ambulans servisinin İzmir Valiliği tarafından süresiz kapatıldığını duyurdu. (İHA) İşte o maçta yaşananlar...

İŞTE O ANLAR...

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