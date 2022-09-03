YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

03.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

MERSİN (AA) - Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ayan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ayan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Gaziantep'te, 1 Eylül'de bir televizyon programına uzaktan bağlanarak değerlendirmelerde bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediği için yayına devam edemeyeceğini belirten iş insanı Nasrullah Ayan, evdeki yakınları tarafından SANKO Hastanesine kaldırılmıştı. Duran kalbi çalıştırılan Ayan, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Gaziantep Mersin cenaze töreni iş insanı

Mersin Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:46
İkindi
16:23
Akşam
19:15
Yatsı
20:33
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.