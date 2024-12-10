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  4. Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciyi mest etti! "Aşiret dizisi diye pazarladılar..."

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciyi mest etti! "Aşiret dizisi diye pazarladılar..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 08:24
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KANAL D’nin Mardin’de çekilen dizisi Uzak Şehir yeni bölümüyle adından söz ettirdi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı dizi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Uzak Şehir dizisi sosyal medyanın gündeminde... Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi isimler yer alıyor.

Son bölümüyle adından söz ettiren Uzak Şehir'de Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya’nın (Sinem Ünsal) sahnelerine beğeni yağıyor. Uzak Şehir seyircisi sosyal medyada diziye dair olumlu mesajlar paylaşıyor.

Seyirciler "Efsane dizi", "Uzak Şehir sessiz sessiz yükseliyor", "Resmen seyir keyfi" yorumlarında bulunuyor.

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İşte Uzak Şehir dizisine dair yapılan bazı yorumlar...

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal
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