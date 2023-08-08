Kanat Atkaya, Erkin Koray'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı! 52 yıl önce John Lennon ile ne konuştu?

Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Erkin Koray'ın vefatını kızı Damla Koray, "Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet" sözleriyle duyurdu.

Sanatçılar, siyasetçiler ve hayranları da sosyal medya üzerinden üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini dile getirdi. Gazeteci ve müzik yazar Kanat Atkaya ise sosyal medya hesabından Erkin Koray'ın kendisine yazdığı mektubu yayınladı.

"ÖZEL BİR BAĞIMIZ VARDI"

Kanat Atkaya paylaşımında" Son aylarda, son günlerde, son saatlerde canım Damla aracılığıyla alıyordum haberlerini… En son 10 gün önce yazıştık Erkin Baba ile. Dimdik yaşadı, dimdik öldü. Damla nasıl çırpındı şahidim ve müteşekkirim. Özel bir bağımız vardı Erkin Baba ile. Güvenine mazhar olmak gurur kaynağıdır benim için. Kişisel olarak hislerimi yazacak halde değilim pek… Fakat 25 Haziran’da “Ne zaman paylaşman gerektiğini yakında anlayacaksın Kanat” diyerek bana bir mail yolladı.

Bugünü kastettiğini ikimiz de biliyorduk, bilmiyor gibi yapmam zor olsa da… Verdiği görevi yerine getirmek boynumun borcudur…" dedi.