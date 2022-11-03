Kante'ye 'Fenerbahçe'ye gel' dedi! Aldığı yanıt taraftarı çok kızdırdı

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'yı yalnız bırakacak olan yıldız futbolcu N'Golo Kante, geçtiğimiz günlerde ünlü şef Nusret'in restoranını ziyaret etti.

YANITI HERKESİ ŞAŞIRTTI! Burada Fenerbahçeli bir taraftarın kendisi fotoğraf çekilme isteğini kırmayan 31 yaşındaki oyuncuya 'Fenerbahçe'ye gel' diyen Sarı-Lacivertli taraftar aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

"BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM" Kante'ye Fenerbahçe'ye gelmesi teklifinde bulunan taraftara yanıtı "Hayır, hayır. Beşiktaş. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" yanıtını verirken, o esnada orada bulunan herkes bu yanıtı şaşkınlıkla karşıladı.

KOITA FORMA HEDİYE ETMİŞTİ! N'Golo Kante, 2018'de Kasımpaşa kulübünü ziyaret etmişti. Fransız oyuncu, Caen'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Fode Koita nedeniyle Kasımpaşa ekibine ziyarette bulunmuştu. Koita da daha sonra Trabzonspor'dayken Kante'ye bordo-mavili formayı hediye etmişti.