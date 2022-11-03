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  4. Kante'ye 'Fenerbahçe'ye gel' dedi! Aldığı yanıt taraftarı çok kızdırdı

Kante'ye 'Fenerbahçe'ye gel' dedi! Aldığı yanıt taraftarı çok kızdırdı

03.11.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve bu sezon yaşadığı sakalık nedeniyle Premier Lig'de yalnızca 2 maça çıkabilen yıldız oyuncu N'Golo Kante, geçtiğimiz günlerde ünlü şef Nusret'in restoranını ziyaret ederken, burada Fenerbahçeli bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gel' sorusuna oldukça ilginç bir yanıt verdi. İşte detaylar...

N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu sene Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'yı yalnız bırakacak olan yıldız futbolcu N'Golo Kante, geçtiğimiz günlerde ünlü şef Nusret'in restoranını ziyaret etti.

YANITI HERKESİ ŞAŞIRTTI!

YANITI HERKESİ ŞAŞIRTTI!
Burada Fenerbahçeli bir taraftarın kendisi fotoğraf çekilme isteğini kırmayan 31 yaşındaki oyuncuya 'Fenerbahçe'ye gel' diyen Sarı-Lacivertli taraftar aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

"BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM"

"BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM"
Kante'ye Fenerbahçe'ye gelmesi teklifinde bulunan taraftara yanıtı "Hayır, hayır. Beşiktaş. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" yanıtını verirken, o esnada orada bulunan herkes bu yanıtı şaşkınlıkla karşıladı.

KOITA FORMA HEDİYE ETMİŞTİ!

KOITA FORMA HEDİYE ETMİŞTİ!
N'Golo Kante, 2018'de Kasımpaşa kulübünü ziyaret etmişti. Fransız oyuncu, Caen'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Fode Koita nedeniyle Kasımpaşa ekibine ziyarette bulunmuştu. Koita da daha sonra Trabzonspor'dayken Kante'ye bordo-mavili formayı hediye etmişti.
Kante, Kasımpaşalı Fode Koita ile 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında birlikte forma giymiş, 2015/16 sezonunda Kante, Leicester City'e, Koita ise Blacburn Rovers'a transfer olmuştu. Kante, Leicester'da Premier Lig şampiyonluğu yaşayıp Chelsea'nin yolunu tutarken Koita ise Blackburn'de 14 maç forma giyip gol atamadıktan sonra Kasımpaşa'ya gelmişti.
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