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Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

14.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı nedeniyle Stratonikeia Antik Kenti'nde, "Elibelinde-3 Kadın Dokunuşu" sergisi açıldı.

On dört farklı üniversitenin öğretim elemanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile serbest sanatçılarından oluşan 30 kadın, Stratonikeia'da Eskihisar köyünden kadınlar ile "Elibelinde-3, Kadın Dokunuşu" etkinlik ve sergisinde bir araya gelip, yaptıkları eserleri sergiledi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, programın açılışında, antik kentin tanınırlığını artırmak için her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Stratonikeia ve Lagina'da, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Söğüt, etkinliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

Elibelinde Grubu adına konuşan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ayşegül Koyuncu Okca ise salgın öncesi 2019 yılında son sergilerini Stratonikeia Antik Kenti'nde yaptıklarını hatırlatarak, kaldıkları yerden yeniden başlamak amacıyla bu yılki sergiyi de Stratonikeia Antik Kenti'nde yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Okca, Elibelinde Grubu'nun özellikle dokuma, keçe, örgü, işleme, deri gibi geleneksel Türk sanatları alanındaki özgün eserlerin sergilenmesi amacı ile kurulduğunu çoğu farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan bir grup olduğunu ifade etti.

Grubun gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler ile Türk kültürünün ve geleneksel tekstil sanatlarının tanıtımını yapmak ve yaymak olduğunu anlatan Okca, öncelikli olarak ulusal düzeyde Anadolu’nun çeşitli kentlerinde, daha sonra da uluslararası platformlarda yer almayı amaçladıklarını söyledi.

Okca, Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı nedeniyle düzenlenen serginin 17 Haziran'a kadar açık kalacağını dile getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla sergi açıldı

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