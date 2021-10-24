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  4. Kanye West'den Britney Spears'e... İşte seks bağımlısı olan ünlü isimler

Kanye West'den Britney Spears'e... İşte seks bağımlısı olan ünlü isimler

24.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin bazıları alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla boğuşurken bir kısmı ise seks bağımlılığıyla mücadele ediyor. İşte seks bağımlısı olan ünlüler...

Britney Spears, Kanye West, Angelina Jolie ve dahası... Pek çok ünlü isim bir dönem seks bağımlısı olduğu için gündeme geldi.

İşte seks bağımlısı olan ve bu hastalıkla gündem olan ünlülerden bazıları:

İLK EŞİ DAYANAMADI BOŞANDI

David Duchovny

David Duchovny
Önce X-Files, sonrasında da Californication dizisiyle hayatlarımıza giren Duchovny, seks bağımlılığı denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Bu bağımlılığı nedeniyle eşi Tea Leoni ile evliliği tehlikeye giren Duchovny, 2008 yılında gönüllü olarak bir kliniğe yattı ve tedavi oldu. Ancak bu süreçte yıpranan evliliği ne yazık ki 2014 yılında bitti.

Colin Farrell

Colin Farrell
Farrell'in uyuşturucu, alkol gibi bağımlılıklarından biri de seks! Ünlü oyuncunun seks bağımlılığını ortaya çıkaran şey Playboy kızlarından Nicole Narain ile ortaya çıkan seks kaseti oldu. Bu kasetin medyada bomba etkisi yaratması üzerine Farrell, tedavi olmaya karar verdi. O dönemi ise tek kelimeyle anlatıyor: 'Korkunç!'

Kanye West

Kanye West
Kanye West de bir zamanlar seks bağımlısı olduğunu Rolling Stones dergisine itiraf etmişti.

Angelina Jolie

Angelina Jolie
Kanye West de bir zamanlar seks bağımlısı olduğunu Rolling Stones dergisine itiraf etmişti.

Britney Spears

Britney Spears
Spears'ın Kevin Federine ile evliliği sürecinde düzenlediği seks maratonları tüm magazin dünyasında adeta küçük çaplı bir deprem etkisi yarattı.
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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Kanye West Britney Spears
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