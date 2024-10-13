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  4. Kanye West hakkında korkunç iddia! Diddy partisinde ilaç verip tecavüz etmiş... 'İtiraf etti' iddiası

Kanye West hakkında korkunç iddia! Diddy partisinde ilaç verip tecavüz etmiş... 'İtiraf etti' iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 08:31
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ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle açılan dava gündemde. İddialar günden güne artarken ünlü isimlerin adı da rapçi ile anılıyor. Kanye West de Diddy partisinde eski asistan Lauren Pisciotta'yı uyuşturup tecavüz etmekle suçlanıyor.

"Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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KENDİSİ İTİRAF ETMİŞ

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti. Bu partilerde pek çok ünlü ismin de bulunduğu iddia ediliyordu.

Eylül ayından bu yana tutuklu olan ve kefalet talebi defalarca reddedilen Amerikalı rapçi "Diddy"nin partilerinde olduğu söylenen isimlerden biri de Kanye West. Kim Kardashian'ın eski eşi hakkında daha önce de taciz iddiası bulunuyordu.

Dailmail'de yer alan iddiaya göre; Kayne West'in eski asistanı rapçinin Diddy ile birlikte bir partide kendisine ilaç verip tecavüz ettiğini söyledi.

West'in kendisine ilaç verip tecavüz ettiği ve bunu patronu olarak son haftalarında itiraf ettiğini iddia eden Pisciotta, Santa Monica stüdyosundaki etkinlikte kendisine West tarafından bir içecek verildiğini söyledi.

Lauren Pisciotta, 2021-22 yıllarında West için çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve takip ettiği iddiasıyla Haziran ayında West'e dava açmıştı. West, ilk davada iddiaları reddederek bunların 'temelsiz' olduğunu söylemiş ve kadını 'şantaj ve gasp'la suçlamıştı ancak henüz bir savunma sunmadı.

Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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