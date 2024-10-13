Kanye West hakkında korkunç iddia! Diddy partisinde ilaç verip tecavüz etmiş... 'İtiraf etti' iddiası

Lauren Pisciotta, 2021-22 yıllarında West için çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve takip ettiği iddiasıyla Haziran ayında West'e dava açmıştı. West, ilk davada iddiaları reddederek bunların 'temelsiz' olduğunu söylemiş ve kadını 'şantaj ve gasp'la suçlamıştı ancak henüz bir savunma sunmadı.