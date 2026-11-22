Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede aslan gördüğünü belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
DHA
İhbarın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülendiği belirlendi.
DHA
Görüntülerin incelenmesinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri, aslan olduğu düşünülen hayvanın bulunarak yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, jandarma ekiplerinin de Uskumruköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.