Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede aslan gördüğünü belirten bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

DHA

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülendiği belirlendi.

EKİPLER ASLANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

DHA

Görüntülerin incelenmesinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri, aslan olduğu düşünülen hayvanın bulunarak yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, jandarma ekiplerinin de Uskumruköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır