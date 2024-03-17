Kanye West'in eşi Bianca Censori bu sefer giyindi ama... Annesinin yanında da rahatsız olmadı

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West eşiyle gündemden düşmüyor.
Bianca Censori ile evlenen Kanye'nin yeni eşi müstehcen davranışlarıyla gündem oluyor.
Son günlerde sokağa iç çamaşırsız bir şekilde sadece külotlu çorapla çıkan genç modacı büyük tepki çekiyordu.
Bianca Censori, hayal gücüne çok az şey bırakan cesur ve açık pembe mini elbise seçimiyle Los Angeles sokaklarında büyük dikkat çekiyor.
Bianca Censori, bir aile gezisinde stilini ortaya koyarken, annesiyle birlikte Chatsworth'teki bir kozmetik mağazasına giderken, benzersiz moda anlayışını sergileyen oldukça açık bir kıyafet giydi.
Süper mini eteğiyle sokaklarda görüntülenen modacıyı görenler yine tepki gösterdi.