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  4. Kanye West'in konserinde ortalık karıştı! Yumruklu kavgada inanılmaz anlar

Kanye West'in konserinde ortalık karıştı! Yumruklu kavgada inanılmaz anlar

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 13:10
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Kanye West son zamanlarda kendisinin ve eşinin giydiği ilginç kıyafetlerle gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. West'in konserinde trans bir bireyle erkekler arasında kavga çıktı. Trans bireyin yumruklar savurduğu kavga, çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in her yere yanında götürdüğü eşi Bianco Censori son dönemde kıyafetleriyle gündemde.


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KONSERDE KAVGA ÇIKTI

Eşi ve kendisinin kıyafet tarzıyla gündemden düşmeyen Kanye West'in son konserinde olay çıktı. Konser esnasında seyirciler arasında kavga çıktı herkes birbirine girdi.

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California'da düzenlenen uluslararası hip-hop müzik festivali Rolling Loud'da Kanye West'in konseri sırasında trans birey ile birkaç erkek arasında çıkan kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü.

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Kavgayı durdurmak için araya giren kişilerin ortalığın sakinleşmesiyle bir anda dans etmeye başlaması da ayrıca herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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