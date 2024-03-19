Kanye West'in konserinde ortalık karıştı! Yumruklu kavgada inanılmaz anlar

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in her yere yanında götürdüğü eşi Bianco Censori son dönemde kıyafetleriyle gündemde.
Eşi ve kendisinin kıyafet tarzıyla gündemden düşmeyen Kanye West'in son konserinde olay çıktı. Konser esnasında seyirciler arasında kavga çıktı herkes birbirine girdi.
California'da düzenlenen uluslararası hip-hop müzik festivali Rolling Loud'da Kanye West'in konseri sırasında trans birey ile birkaç erkek arasında çıkan kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Kavgayı durdurmak için araya giren kişilerin ortalığın sakinleşmesiyle bir anda dans etmeye başlaması da ayrıca herkesi şaşırttı.