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Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

15.07.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya’da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca hazırlanan "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" yazılı pankartlar ve Türk bayrakları sıcak hava balonlarının sepetlerine asıldı.

Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere, sıcak hava balonlarına asılan pankartlarla dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi.

15 Temmuz’u unutturmayacaklarını belirten Kemikkıran, "Bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya’da, bölgenin en önemli turizm araçlarından sıcak hava balonları, teşkilatlarımızın hazırlamış olduğu pankartlarla ve şanlı Türk bayrağı ile havalanıyor. 251 şehidimizi ve 2196 gazimizi minnetle anıyoruz. Onları unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızı göstermek istedik. Dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya bölgemizden bu mesajı veriyoruz." dedi.

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:22
Öğle
12:52
İkindi
16:46
Akşam
20:12
Yatsı
21:50

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
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Gulsehir
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