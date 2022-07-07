YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

07.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde balon uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, birçok medeniyetin yaşadığı, kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı bölgesinde 2019'da sıcak hava balon turizmini hayata geçirdiklerini, salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiğini, kentin ticaret, sanayi, sağlık, gastronomi, doğa gibi değerlerine bu aktiviteyi yeniden eklediklerini belirtti.

Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Çok önemli turizm değerlerine sahip bir şehrimiz var. Kapadokya'mızın giriş kapısı olan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi de eski günlerine artık geri dönüyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile geçtiğimiz günlerde Soğanlı bölgemizde incelemelerde bulunmuştuk. Adeta hazineyi bağrında barından bu bölgemizi turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek için hemen harekete geçtik. Kapadokya'nın giriş kapısında balon turizmi yeniden başladı."

Büyükkılıç, balon turlarının Kayseri turizmine ciddi katkı sunacağını vurguladı.

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri soğanlı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.