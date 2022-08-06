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Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

06.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'nın ticari uçuş yapan ilk sıcak hava balon pilotu Bilge Ezel (60) gökyüzü ile buluşmasının yıldönümünü gökyüzünde pasta keserek kutladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde günümüzde rağbet gören balon turunu ilk kez 4 Ağustos 1987'de gerçekleştiren Ezel, 35 yıldır peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde süzülüyor. Ezel, bölge semalarında uçuşa başlamasının yıl dönümünde sıcak hava balonuyla yükseldiği gökyüzünde pasta kesti. Duygulu anlar yaşayan Ezel, gözyaşını tutamadı.

Bölgede sahibi olduğu sıcak hava balon firmasında pilotluğa devam eden Ezel, gazetecilere, Kapadokya'da gerçekleştirdikleri ilk uçuşun ardından geçen süreçte bölgenin balon turu ile tanınan önemli bir merkez konumuna geldiğini belirtti.

Birlikte göreve başladığı arkadaşlarının zamanla farklı sektörlere yöneldiğini anlatan Ezel, "Kapadokya'ya katmış olduğumuz ekonomik değer büyük. Buranın tüm dünyaya tanıtımını başardık. Hem istihdam ve bölgenin yatak kapasitesinin artması ayrı bir ekonomik değer yarattı. Her şeyden önce dünyada bir numaralı balon uçuş merkezi unvanı yakalandı. 1987'den sonra Kapadokya'da çok şey değişti. O dönem beş arkadaş başlamıştık ama diğerleri bıraktı. Önemli olan global bir marka yaratmaktı. Kapadokya ve balon dünyada marka olarak yerini aldı." diye konuştu.

Ezel, Kapadokya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı turizm merkezlerinde de balonla uçuş etkinlikleri düzenlediğini, bölgede uluslara arası nitelikle sıcak hava balon festivali düzenlemeyi hayal ettiğini de sözlerine ekledi.

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı

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