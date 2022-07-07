Yapılan aramada otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi

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