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  4. Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

03.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki 6 ayrı operasyonda 12 kilogram uyuşturucu, 5 kilogram külçe altın ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında gümrüklü sahada sahipsiz çantalar tespit etti.

Riskli görülerek X-ray cihazına yönlendirilen bir tırdan atıldığı belirlenen çantalarda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokain ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ekipler, başka bir tırda yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ele geçirdi, olayla ilgili tır sürücüsü ve uyuşturucu alıcısı olduğu belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

- "Otobüsteki zulada 5 kilogram altın"

Kapıkule'ye giren bir otobüsün X-ray taramasında, bagajda oluşturulan gizli bölmede 5 kilogram altın bulundu.

Ekipler, başka bir otobüsün altına kemerler yardımıyla bağlandığı belirlenen 100 kilogram damiana çayı ile 20 navigasyon cihazı buldu.

Şüpheli bir minibüste yapılan aramada da 3 bin 424 tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, X-ray taramasından geçirdikleri tırda da 160 kilogram damiana çayı ve 20 oto parçası buldu.

Ekiplerce söz konusu olaylarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

- Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi
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