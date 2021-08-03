Kapıkule'de uyuşturucu, külçe altın ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki 6 ayrı operasyonda 12 kilogram uyuşturucu, 5 kilogram külçe altın ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında gümrüklü sahada sahipsiz çantalar tespit etti.

Riskli görülerek X-ray cihazına yönlendirilen bir tırdan atıldığı belirlenen çantalarda 7 kilogram esrar ve 2 kilogram kokain ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ekipler, başka bir tırda yaptıkları aramada 3 kilogram esrar ele geçirdi, olayla ilgili tır sürücüsü ve uyuşturucu alıcısı olduğu belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

- "Otobüsteki zulada 5 kilogram altın"

Kapıkule'ye giren bir otobüsün X-ray taramasında, bagajda oluşturulan gizli bölmede 5 kilogram altın bulundu.

Ekipler, başka bir otobüsün altına kemerler yardımıyla bağlandığı belirlenen 100 kilogram damiana çayı ile 20 navigasyon cihazı buldu.

Şüpheli bir minibüste yapılan aramada da 3 bin 424 tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, X-ray taramasından geçirdikleri tırda da 160 kilogram damiana çayı ve 20 oto parçası buldu.

Ekiplerce söz konusu olaylarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.