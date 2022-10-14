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Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

14.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 gün süren savaşa gazeteci olarak giden AA Muhabiri Berk Özkan da "Zafer Medya Madalyası" aldı

İSTANBUL (AA) - Merkezi Bakü'de bulunan Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM), Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya takdim etti.

Levent'teki bir otelde düzenlenen Zafer Medya Madalyası töreninde saygı duruşu yapıldı, Azerbaycan'ın Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Azerbaycan ve Türkiye'nin Haydar Aliyev'in söylediği gibi "Bir millet iki devlet" vecizesine dayanan ilişkilerinin gün geçtikçe daha da geliştiğini söyledi.

Allahverdizade, Türkiye'den sıcak temas noktalarında görev yapan gazetecilerin yaptıkları fedakarlıkları Azerbaycan halkının unutmayacağını dile getirdi.

Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Samir Adıgüzelli de Zafer Medya Madalyaları'nın önemine değinerek, "Türkiye'den gelip Karabağ Savaşı sırasında o bölgede görev yapan gazetecilerin Azerbaycan'ın hak sesini dünya kamuoyuna ulaştırılması adına yaptıkları asla unutulamaz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın 44 gün süren Karabağ Savaşı'na gazeteci olarak giden Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Berk Özkan, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım, Haber Global Muhabiri Murat Karataş ve CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 22 Türk gazeteciye "Zafer Medya Madalyası" takdim edildi.

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

- 44 gün süren savaşa gazeteci olarak giden AA Muhabiri Berk Özkan da "Zafer Medya Madalyası" aldı

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

Karabağ Savaşı'nda görev yapan Türk gazetecilere madalya

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