YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30.08.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Karabük Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu, pasta kesildi.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

- 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde de kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayan kortej yürüyüşü, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Burak Uzunkara ile Necati ve Saykolar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.

Konserde katılanlar şarkılara eşliğinde ederek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu Karabük Valiliği

Karabük Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
12:55
İkindi
16:37
Akşam
19:34
Yatsı
20:59
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.