Törende konuşma yapan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, 2 bin 8 bedelli askerin başarılı bir eğitimin ardından bugün yemin edeceğini, onların da artık birer jandarma personeli olduklarını ifade etti.

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

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