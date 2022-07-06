YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

06.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 8 ikinci dönem bedelli er, törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesinde bulunan Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, 2 bin 8 bedelli askerin başarılı bir eğitimin ardından bugün yemin edeceğini, onların da artık birer jandarma personeli olduklarını ifade etti.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, başarılı erlere başarı belgesi ve hediye verdi.

Jandarma Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından tören geçişi yapıldı.

Bedelli erler, program sonrası töreni izlemeye gelen yakınları ile kucaklaşıp sohbet etti.

Törene, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer ilgililer katıldı.

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Safranbolu tören yemin

Karabük Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:22

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Uygar Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.