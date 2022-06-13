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Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

13.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te refüjdeki bariyerleri kırarak su kanalına giren tırın sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Ferhat Y. (46) idaresindeki 34 TZ 8913 plakalı demir yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Kemal Oyman Sanayi Sitesi yakınlarında bariyerleri kırdıktan sonra bölünmüş yolun ortasında bulunan su kanalına girdi.

Bu sırada dorseden düşen demirler, yoldan geçen Recep K'nin kullandığı 34 EEP 786 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te bariyerleri kırıp su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı

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