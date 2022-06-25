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Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

25.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi'nde "erdemlilik" temasıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Burkina Faso milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Altı yaşındaki Burkina Fasolu Yassira İlboudo da İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, programda, 2003'ten sonra AK Parti hükûmetlerinin Afrika'ya açılım yaptığını söyledi.

Türkiye'de 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan edildiğini belirten Güneş, "Afrika, değerli insanların yaşadığı bir kıtamızdır ama büyük güçler hep istismar ettiler ve sömürdüler. Türkiye bunu gördü ve dedi ki 'Biz bu insanların gönlüne hitap edeceğiz, gönüllerini kazanacağız.' Afrika kıtasında 12 olan büyükelçilik sayısı 42'ye çıkarıldı. Ticari münasebetler başladı." dedi.

Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belli periyotlarla Afrika kıtasındaki farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek "Türkiye'nin taleplerini anlattı. Karşı ülkelerin taleplerini dinledi. Bir dostluk ve kardeşlik havasının oluşmasına vesile oldu. Bizim bakışımız dostluk ve kardeşlik üzerinedir. Biz Afrika kıtasına böyle bakıyoruz. Burada rengi farklı ama içi bembeyaz olan insanlarla karşılaştık." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat da Karabük Üniversitesinin 12 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yarın sona erecek program kapsamında panel düzenlenecek, futbol maçı oynanacak ve etkinlikler yapılacak.

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı düzenlendi

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