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Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

21.07.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, evinde tek başına yaşayan, hasta ve engelli bulunan kişileri Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Bayramı evinde yalnız geçirmek zorunda kalan yaşlı, engelli ve hasta kişileri ziyaret eden görevliler, büyüklerinin elini öptü, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Grup görevlileri tarafından ihtiyaçları not edilen yaşlılar, bayram günü hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Ziyarette, Karabük Valisi Fuat Gürel'in selamı da iletildi.

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı

Karabük'te evinde tek başına yaşayan yaşlılar bayramda unutulmadı
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Karabük

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