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Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

08.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türkiye'nin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla proje yürütülüyor.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında kent genelinde bulunan göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, balıkçılığın sürdürülebilmesinin, kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğunu belirtti.

Ayvalık, "Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle avcılarımızın bu kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Karabük'te göl ve göletlere 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

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