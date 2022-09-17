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Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

17.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllü gençler, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen çevre yürüyüşü, Bahaddin Gazi Yurdu önünden başladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu grup, Karabük Üniversitesine kadar yürüyerek güzergah boyunca çöp topladı.

Etkinliğe katılan gençlere teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Temiz bir gelecek sağlamak için herkese düşen görevlerin olduğunu belirten Güven, "Doğamıza ve yaşam alanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için bu etkinliği düzenledik. Katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, gençlik liderleri ve Karabük Genç Kızılay ile Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Karabük'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

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Karabük Üniversitesi Karabük gençlik ve spor il müdürlüğü

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