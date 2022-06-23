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Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

23.06.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı

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