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Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

13.10.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te, huzurevi sakinleri arası 60 Yaş ve Üstü Leyla Dizdar Bocce Turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yücel Huzurevi Müdürlüğü tarafından huzurevinin bocce sahasında düzenlenen turnuvaya, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki huzurevlerinde kalanlar katıldı.

Grupta oynanan maçların ardından Karabük Yücel Huzurevi Bocce Takımı birinci, Çaycuma Huzurevi Bocce Takımı ikinci, Kastamonu Huzurevi Bocce Takımı ise üçüncü oldu.

Finalde Çaycuma Huzurevi Bocce Takımı ile karşılaşan Karabük Yücel Huzurevi Bocce Takımı, karşılaşmadan 12-11 üstün ayrılarak turnuvayı birinci bitirdi.

Turnuvaya katılanlarla bir araya gelen Vali Fuat Gürel, turnuvanın huzurevinde kalanların aktif yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, huzurevlerinde kalanların sağlık, sıhhat, huzurlu bir şekilde zamanlarını geçirmeleri ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan bocce turnuvasının düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve ekibine teşekkür etti.

Vali Gürel, Yücel Huzurevi bocce sahasının tadilat çalışmalarını üstlenen ve turnuvaya destek veren iş insanı Şefik Dizdar'a teşekkür plaketi verdi.

Müsabakaları, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile huzurevleri yöneticileri takip etti.

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

Karabük'te huzurevi sakinleri bocce müsabakalarında karşı karşıya geldi

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