YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

30.06.2022 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:13
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Akkaya Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.