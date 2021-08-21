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Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

21.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.

Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Karabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Ekipler, yangının bölgenin yanındaki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te katı atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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